Трамп надеется за пару минут встречи понять возможность сделки по Украине
2025-08-11T19:47:00+03:00
2025-08-11T19:47:00+03:00
2025-08-11T20:06:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным "в течение первых двух минут" определит, возможна ли сделка с РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "У нас будет встреча с Владимиром Путиным... вероятно, в течение первых двух минут я буду точно знать, удастся ли заключить сделку", - сказал президент США журналистам в Белом дом.
Новости
