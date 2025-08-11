Трамп надеется за пару минут встречи понять возможность сделки по Украине

Рейтинг@Mail.ru
19:47 11.08.2025 (обновлено: 20:06 11.08.2025)
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным "в течение первых двух минут" определит, возможна ли сделка с РФ. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "У нас будет встреча с Владимиром Путиным... вероятно, в течение первых двух минут я буду точно знать, удастся ли заключить сделку", - сказал президент США журналистам в Белом дом.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным "в течение первых двух минут" определит, возможна ли сделка с РФ.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
«
"У нас будет встреча с Владимиром Путиным... вероятно, в течение первых двух минут я буду точно знать, удастся ли заключить сделку", - сказал президент США журналистам в Белом дом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
10 августа, 08:00
 
