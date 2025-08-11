Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны устали от конфликта на Украине, заявил Трамп
18:57 11.08.2025 (обновлено: 20:07 11.08.2025)
Европейские страны устали от конфликта на Украине, заявил Трамп
Европейские страны устали от конфликта на Украине и хотят вновь тратить деньги на себя, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Европейские страны устали от конфликта на Украине и хотят вновь тратить деньги на себя, заявил президент США Дональд Трамп."Они устали от этого. Они хотят снова тратить деньги на свои страны", - сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Европейские страны устали от конфликта на Украине и хотят вновь тратить деньги на себя, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Они устали от этого. Они хотят снова тратить деньги на свои страны", - сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
