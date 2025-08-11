https://ria.ru/20250811/tramp-2034661546.html

Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского

2025-08-11
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся в конечном счете организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся в конечном счете организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским по поводу урегулирования на Украине.Он добавил, что его присутствие на этой встрече будет зависеть от необходимости.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

