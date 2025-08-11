Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 11.08.2025 (обновлено: 00:25 12.08.2025)
https://ria.ru/20250811/tramp-2034661546.html
Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского
Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025
Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся в конечном счете организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T18:55:00+03:00
2025-08-12T00:25:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034675169_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_1d34227f665c137742982dc1545d4718.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся в конечном счете организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским по поводу урегулирования на Украине.Он добавил, что его присутствие на этой встрече будет зависеть от необходимости.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034675169_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f4dbb24b343a02035e3ce9a4400798cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил о планах организовать встречу Путина и Зеленского по поводу Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся в конечном счете организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским по поводу урегулирования на Украине.
Он добавил, что его присутствие на этой встрече будет зависеть от необходимости.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
8 августа, 08:00
 
Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала