Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому первым после встречи с Путиным, подтвердив, что лидера киевского режима не планируется приглашать на
2025-08-11T18:46:00+03:00
2025-08-11T18:46:00+03:00
2025-08-11T20:08:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому первым после встречи с Путиным, подтвердив, что лидера киевского режима не планируется приглашать на саммит на Аляске."Думаю, из уважения я сначала позвоню ему (Зеленскому), а потом уже им (лидерам Европейского союза и лидерам НАТО)", - сказал Трамп журналистам.
