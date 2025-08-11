Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным
18:46 11.08.2025 (обновлено: 20:08 11.08.2025)
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому первым после встречи с Путиным, подтвердив, что лидера киевского режима не планируется приглашать на РИА Новости, 11.08.2025
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому первым после встречи с Путиным, подтвердив, что лидера киевского режима не планируется приглашать на саммит на Аляске."Думаю, из уважения я сначала позвоню ему (Зеленскому), а потом уже им (лидерам Европейского союза и лидерам НАТО)", - сказал Трамп журналистам.
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп рассказал, кому первому позвонит после встречи с Путиным

Трамп подтвердил, что не намерен приглашать Зеленского на встречу с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому первым после встречи с Путиным, подтвердив, что лидера киевского режима не планируется приглашать на саммит на Аляске.
"Думаю, из уважения я сначала позвоню ему (Зеленскому), а потом уже им (лидерам Европейского союза и лидерам НАТО)", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп рассказал об отношениях с Зеленским
В миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
