Трамп рассказал об отношениях с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но при этом он не согласен с его поступками. РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но при этом он не согласен с его поступками."У меня хорошие отношения с Зеленским, но, знаете, я не согласен с тем, что он сделал — очень, очень сильно не согласен", - сказал Трамп журналистам.
