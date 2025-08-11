Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об отношениях с Зеленским
18:44 11.08.2025 (обновлено: 19:30 11.08.2025)
Трамп рассказал об отношениях с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но при этом он не согласен с его поступками.
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но при этом он не согласен с его поступками."У меня хорошие отношения с Зеленским, но, знаете, я не согласен с тем, что он сделал — очень, очень сильно не согласен", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но при этом он не согласен с его поступками.
"У меня хорошие отношения с Зеленским, но, знаете, я не согласен с тем, что он сделал — очень, очень сильно не согласен", - сказал Трамп журналистам.
