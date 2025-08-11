https://ria.ru/20250811/tramp-2034655928.html

Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке

Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке - РИА Новости, 11.08.2025

Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:31:00+03:00

2025-08-11T18:31:00+03:00

2025-08-11T18:39:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

дональд трамп

сша

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622995_0:465:2048:1617_1920x0_80_0_0_2f5928ed531f5b2d8a2759311744e703.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.Ранее Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость. Он отметил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США."Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен", - сказал Трамп журналистам, затем добавив, что в его планы входит и Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20250807/ssha-2034039305.html

нью-йорк (город)

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, лос-анджелес