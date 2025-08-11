https://ria.ru/20250811/tramp-2034655928.html
Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.Ранее Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость. Он отметил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США."Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен", - сказал Трамп журналистам, затем добавив, что в его планы входит и Лос-Анджелес.
