Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
18:31 11.08.2025 (обновлено: 18:39 11.08.2025)
Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
2025-08-11T18:31:00+03:00
2025-08-11T18:39:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
сша
лос-анджелес
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.Ранее Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость. Он отметил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США."Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен", - сказал Трамп журналистам, затем добавив, что в его планы входит и Лос-Анджелес.
нью-йорк (город)
сша
лос-анджелес
в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, лос-анджелес
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, Лос-Анджелес
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Ранее Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость. Он отметил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США.
"Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен", - сказал Трамп журналистам, затем добавив, что в его планы входит и Лос-Анджелес.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
7 августа, 23:12
7 августа, 23:12
 
В миреНью-Йорк (город)Дональд ТрампСШАЛос-Анджелес
 
 
