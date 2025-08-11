https://ria.ru/20250811/tramp-2034650453.html
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. РИА Новости, 11.08.2025
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
вашингтон (штат)
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. "Я официально применяю раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия — вы знаете, что это такое — и передаю департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль", — сказал Трамп журналистам.
сша
колумбия
вашингтон (штат)
