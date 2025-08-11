Рейтинг@Mail.ru
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль
18:02 11.08.2025
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. "Я официально применяю раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия — вы знаете, что это такое — и передаю департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль", — сказал Трамп журналистам.
в мире, сша, колумбия, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп переведет полицию Вашингтона под прямой федеральный контроль

Трамп заявил о переводе полиции Вашингтона под прямой контроль правительства

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переводит вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США.
"Я официально применяю раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия — вы знаете, что это такое — и передаю департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль", — сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
Вчера, 17:43
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
