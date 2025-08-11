https://ria.ru/20250811/tramp-2034645572.html
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:43:00+03:00
2025-08-11T17:43:00+03:00
2025-08-11T17:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_512867cbe3930bd68083332cfd2314aa.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице."Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250807/ssha-2034039305.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71092bc4fe86c20334a5eb26f52bc424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (город)
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
Трамп отправил в Вашингтон нацгвардию для помощи в восстановлении правопорядка