Трамп направил в Вашингтон нацгвардию

в мире

сша

дональд трамп

вашингтон (город)

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице."Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.

сша

вашингтон (город)

в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (город)