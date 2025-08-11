Рейтинг@Mail.ru
17:43 11.08.2025 (обновлено: 17:52 11.08.2025)
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
Трамп направил в Вашингтон нацгвардию
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (город)
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице."Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (город)
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что направляет национальную гвардию США в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице.
"Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - сказал Трамп журналистам.
