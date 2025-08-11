Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC - РИА Новости, 11.08.2025
13:42 11.08.2025
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник,... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Трамп рассматривает возможность размещения в округе Колумбия до тысячи служащих национальной гвардии и может сделать заявление об этом уже сегодня", - говорится в сообщении. По данным источников телеканала, точное число нацгвардейцев, которых направят в Вашингтон, пока не определено и никаких приказов ещё не было подписано. Ранее Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
