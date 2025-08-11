https://ria.ru/20250811/tramp-2034577015.html
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:42:00+03:00
2025-08-11T13:42:00+03:00
2025-08-11T13:42:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
фбр
nbc
сша
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034140856_0:163:3107:1912_1920x0_80_0_0_8f86808fd805faf69ac2a2ca3a12ae37.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Трамп рассматривает возможность размещения в округе Колумбия до тысячи служащих национальной гвардии и может сделать заявление об этом уже сегодня", - говорится в сообщении. По данным источников телеканала, точное число нацгвардейцев, которых направят в Вашингтон, пока не определено и никаких приказов ещё не было подписано. Ранее Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034574492.html
https://ria.ru/20250811/putin-2034571064.html
вашингтон (штат)
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034140856_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_1562f935ac7291448799c9aa467429c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр, nbc, сша, колумбия
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ФБР, NBC, США, Колумбия
Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев, сообщает NBC
NBC: Трамп хочет разместить в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии