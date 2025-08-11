Рейтинг@Mail.ru
Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN - РИА Новости, 11.08.2025
13:09 11.08.2025
Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN
Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно данным телеканала, Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка положить конец украинскому конфликту стоит усилий, даже если она в конечном итоге не увенчается успехом.
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN

CNN: Трамп требовал организовать встречу с Путиным с необычайной скоростью

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно данным телеканала, Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка положить конец украинскому конфликту стоит усилий, даже если она в конечном итоге не увенчается успехом.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
Заголовок открываемого материала