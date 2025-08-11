https://ria.ru/20250811/tramp-2034558553.html

Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN

Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN - РИА Новости, 11.08.2025

Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:27:00+03:00

2025-08-11T12:27:00+03:00

2025-08-11T12:27:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

джордж буш (младший)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795689_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_415d73205caba0fff102071449e297c0.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Как отмечает телеканал, согласно протоколу Белого дома и сложившейся традиции, портреты последних президентов США должны располагаться на самом видном месте - у входа в резиденцию, чтобы их могли видеть гости во время официальных мероприятий и посетители на экскурсиях. По словам источника, теперь фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этажи Белого дома. Доступ в эту зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и ограниченным числом сотрудников. Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми у Трампа были натянутые отношения, также перенесены. Портрет экс-президента Джо Байдена, которому Трамп проиграл на выборах 2020 года, еще не готов.

https://ria.ru/20250811/plan-2034531286.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джордж буш (младший)