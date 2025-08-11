https://ria.ru/20250811/tramp-2034558553.html
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:27:00+03:00
2025-08-11T12:27:00+03:00
2025-08-11T12:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
джордж буш (младший)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795689_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_415d73205caba0fff102071449e297c0.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Как отмечает телеканал, согласно протоколу Белого дома и сложившейся традиции, портреты последних президентов США должны располагаться на самом видном месте - у входа в резиденцию, чтобы их могли видеть гости во время официальных мероприятий и посетители на экскурсиях. По словам источника, теперь фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этажи Белого дома. Доступ в эту зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и ограниченным числом сотрудников. Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми у Трампа были натянутые отношения, также перенесены. Портрет экс-президента Джо Байдена, которому Трамп проиграл на выборах 2020 года, еще не готов.
https://ria.ru/20250811/plan-2034531286.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8f926a81f1c341df6e2bda0fe56145c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джордж буш (младший)
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш (младший)
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
CNN: Трамп в Белом доме распорядился убрать на лестницу портреты Обамы и Бушей