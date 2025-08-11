Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит США закупками соевых бобов

https://ria.ru/20250811/tramp-2034503871.html
2025-08-11T07:23:00+03:00
2025-08-11T07:23:00+03:00
2025-08-11T07:23:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах, путем закупки американских соевых бобов. "Китай взволнован нехваткой соевых бобов. Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
