Трамп окончательно расстроил Европу

Не успели президенты России и США договориться о встрече на Аляске, как европейцы забились в форменной истерике. Конечно, такой прекрасный план рушится — воевать украинцами против России, потешить свой реваншизм, попытаться отомстить нам за нашу победу во Второй мировой и еще раз нас ограбить. И все это американским оружием и на американские кредиты.Западные СМИ осыпают президента США ругательствами. Особенно усердствуют британцы — им-то казалось, что они умеют руководить американским президентом, а тут он делает все что хочет и их не спрашивает."Слабый", "наивный", "легко поддающийся на лесть", "неопытный дипломат" — все это англичане пишут о Трампе. Поразительная, конечно, судьба у этого политика: чем более полезные для всех решения он пытается принять, тем больше глобалистские СМИ поливают его словесными помоями. Впрочем, Трампу не привыкать, деморализовать его такой атакой просто невозможно.Противостоит Трампу в фантазийном мире западной прессы "коварный" и "гениальный" мастер манипуляций и "шпион КГБ". "Путин привезет в своем чемоданчике все орудия манипуляции и убеждения, — распинается Daily Mirror. — Он будет жестким и обаятельным, он не уступит ни на миллиметр, он наведет туман на будущее, а для русской аудитории сумеет утонченно показать свое презрение (имеется в виду, к Трампу)"."Обманет Путин Трампа нашего, — голосят одни эксперты. — Как пить дать обманет!" Другие же полагают, что Путину и делать ничего не придется: он уже "победил". Незадачливый экс-посол США в России Майкл Макфол увидел победу нашего президента даже в том, что местом встречи была выбрана Аляска."Трамп решил пригласить Путина на территорию, раньше принадлежавшую Российской империи, — просвещает публику Макфол. — Интересно, знает ли он, что русские националисты считают, что потеря Аляски, как и Украины, была плохой сделкой для России, и это надо исправить?"О да, конечно, все именно так. Специалист по России забыл добавить, что у злодейских русских националистов есть свой гимн, где прямо так и поется в адрес Америки: "Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад".На медиауровне, как видим, между Путиным и Трампом пытаются вбить клин, но выглядит это очень неуклюже и жалко. Опытные лидеры на такое не ведутся.Уровнем повыше, среди европейских руководителей, идет буря в стакане воды. На выходных представители коалиции желающих помчались в Чивнинг-хаус, резиденцию британского министра иностранных дел. Присмотреть за ними, чтобы они не перебили посуду и не злоупотребляли своими пакетиками, подъехал вице-президент США Джей Ди Вэнс — он все равно проводил отпуск в Англии.По итогам этих посиделок европейцы родили свое предложение, которого у них никто не спрашивал. Они хотят от Трампа, чтобы он пригласил к участию в переговорах Украину, потребовал бы прекращения огня как условия для переговоров, не соглашался бы на вывод ВСУ из Донбасса и на запрет членства Украины в НАТО.Европейские лидеры и примкнувшая к ним фон дер Ляйен озвучили весь список своих хотелок по Украине, мотивируя это тем, что ЕС "привержен принципу нерушимости суверенных границ". Ага, конечно, идите расскажите об этом югославам, чью несчастную страну вы просто расчленили.Сегодня весь мир с нетерпением ждет встречи американского и российского лидеров. Даже среди украинцев больше 70 процентов мечтают о мирных переговорах — видно, что там замучались вкрай. Так смогут ли европейцы реально что-то сделать, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа?С одной стороны, если Мерц, Стармер и Макрон накрутят Зеленского так, что он начнет публично спорить с президентом США, Трамп просто бросит Украину на произвол судьбы. Это откроет новые возможности для России.С другой стороны, европейцы уже кидались на амбразуру, чтобы сорвать наши мирные переговоры, и в 2022 году в Стамбуле им это удалось.Особую опасность тут представляет то, что поводом для срыва мирного процесса становятся отвратительные и кровавые провокации. В 2022-м это была инсценировка в Буче, когда трупы людей, убитых вэсэушниками, разложили вдоль дорог и продали в СМИ как "преступления российской армии". Что это может быть сейчас?Примерно понятно, чего ждать от киевского режима. Обстреляют своих, разложат останки поэффектнее, созовут западных журналистов, примутся много и упоенно лгать. Могут вдарить по ЗАЭС и свалить все на "москалей". Устроят масштабный теракт и сразу же, без перехода — пляски на костях с криками, что это Россия во всем виновата.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уже предупредил, что украинские военные планировали обстрелять краматорский роддом из артиллерии и выдать это за обстрел с российской стороны. Незадолго до этого наша СВР разоблачила провокационный план британцев с подрывом танкера с нашей нефтью. У киевского режима и опекающих его европейских спецслужб есть множество сценариев на такой случай. Что ж, и у нас разведка не дремлет, мы ко всему готовы.А европейцам отдельное спасибо за ясность. Если бы мы тут, в России, и сомневались, нужна ли встреча Путина и Трампа, то коллективная истерика коллективной Европы все расставила по местам. Если наших врагов так корежит, значит, мы все делаем правильно.

