Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии - РИА Новости, 11.08.2025
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:48:00+03:00
2025-08-11T22:48:00+03:00
2025-08-11T22:48:00+03:00
в мире
россия
австрия
михаил мишустин
андрей плотников
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
россия
австрия
