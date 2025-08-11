Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/torgpred-2034686581.html
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии - РИА Новости, 11.08.2025
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:48:00+03:00
2025-08-11T22:48:00+03:00
в мире
россия
австрия
михаил мишустин
андрей плотников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341324_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8d83fc75b66b1fb848b86ea7f58a86c7.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250724/mishustin-2031271032.html
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341324_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_b6c2595a9a12e499e894fb615286b63b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, михаил мишустин, андрей плотников
В мире, Россия, Австрия, Михаил Мишустин, Андрей Плотников
Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии

Мишустин освободил Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
Михаил Гусман - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС
24 июля, 21:46
 
В миреРоссияАвстрияМихаил МишустинАндрей Плотников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала