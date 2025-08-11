https://ria.ru/20250811/torgpred-2034686581.html

Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии

Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии - РИА Новости, 11.08.2025

Мишустин освободил от должности торгпреда России в Австрии

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T22:48:00+03:00

2025-08-11T22:48:00+03:00

2025-08-11T22:48:00+03:00

в мире

россия

австрия

михаил мишустин

андрей плотников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341324_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8d83fc75b66b1fb848b86ea7f58a86c7.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Плотникова от должности торгового представителя РФ в Австрии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Плотникова Андрея Николаевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Австрийской Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250724/mishustin-2031271032.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, австрия, михаил мишустин, андрей плотников