Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда
Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе
2025-08-11T12:50:00+03:00
2025-08-11T12:50:00+03:00
2025-08-11T13:12:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука. О проводимых следствием мероприятиях администрация города информацией не располагает", – сказала собеседница агентства.В пресс-службе окружного управления СК РФ также подтвердили РИА Новости задержание Токарчука, однако пока воздержались от подробностей.
