https://ria.ru/20250811/tokarchuk-2034563572.html

Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда

Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда - РИА Новости, 11.08.2025

Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда

Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:50:00+03:00

2025-08-11T12:50:00+03:00

2025-08-11T13:12:00+03:00

происшествия

салехард

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564118_29:0:994:543_1920x0_80_0_0_6fc3426c87ba0f313038929d5c0ea466.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука. О проводимых следствием мероприятиях администрация города информацией не располагает", – сказала собеседница агентства.В пресс-службе окружного управления СК РФ также подтвердили РИА Новости задержание Токарчука, однако пока воздержались от подробностей.

https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, салехард