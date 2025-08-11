Рейтинг@Mail.ru
Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда
12:50 11.08.2025 (обновлено: 13:12 11.08.2025)
Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда
Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда - РИА Новости, 11.08.2025
Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда
Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука. О проводимых следствием мероприятиях администрация города информацией не располагает", – сказала собеседница агентства.В пресс-службе окружного управления СК РФ также подтвердили РИА Новости задержание Токарчука, однако пока воздержались от подробностей.
Новости
происшествия, салехард
Происшествия, Салехард
Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда

Заммэра Салехарда Токарчука задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе, курирующего внутреннюю политику, Николая Токарчука задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука. О проводимых следствием мероприятиях администрация города информацией не располагает", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе окружного управления СК РФ также подтвердили РИА Новости задержание Токарчука, однако пока воздержались от подробностей.
Происшествия
 
 
