СМИ: Тайвань планирует дополнительно закупить 28 систем HIMARS
Taipei Times: Тайвань планирует дополнительно закупить 28 систем HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS

Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Тайбэй планирует закупить 28 новых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает газета Taipei Times.
"Тайвань планирует закупить еще 28 комплексов М-142 HIMARS, а также девять зенитно-ракетных комплексов NASAMS", - пишет газета со ссылкой на источники.
Источники Taipei Times отмечают, что планируемая закупка дополнительных 28 комплектов HIMARS обойдется примерно в 40 миллиардов новых тайваньских долларов (около 1,33 миллиарда долларов США), в то время как планируемая закупка ещё девяти систем NASAMS и ракет различных типов, как ожидается, обойдётся в 110 миллиардов новых тайваньских долларов (около 3,68 миллиарда долларов США).
На прошедших на Тайване в июле ежегодных военных учениях "Ханьгуан-2025" впервые были представлены поставляемые США мобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS).
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
