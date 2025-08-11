СМИ: Тайвань планирует дополнительно закупить 28 систем HIMARS

https://ria.ru/20250811/tayvan-2034500404.html

ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Тайбэй планирует закупить 28 новых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает газета Taipei Times. "Тайвань планирует закупить еще 28 комплексов М-142 HIMARS, а также девять зенитно-ракетных комплексов NASAMS", - пишет газета со ссылкой на источники. Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) сообщало, что Тайвань приобрёл у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году. Таким образом, общее число установок HIMARS на острове может достичь 57. Источники Taipei Times отмечают, что планируемая закупка дополнительных 28 комплектов HIMARS обойдется примерно в 40 миллиардов новых тайваньских долларов (около 1,33 миллиарда долларов США), в то время как планируемая закупка ещё девяти систем NASAMS и ракет различных типов, как ожидается, обойдётся в 110 миллиардов новых тайваньских долларов (около 3,68 миллиарда долларов США). На прошедших на Тайване в июле ежегодных военных учениях "Ханьгуан-2025" впервые были представлены поставляемые США мобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

