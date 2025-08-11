https://ria.ru/20250811/tailand-2034687310.html

Жители Таиланда покупают детям пилотки Красной армии на ярмарке

БАНГКОК, 11 авг - РИА Новости. Жители Таиланда на благотворительной международной дипломатической ярмарке в Бангкоке активно покупают на стенде российского посольства детские пилотки Красной армии, выпущенные ко Дню Победы, а также футболки с портретом президента РФ Владимира Путина, российский шоколад и игристое вино "Абрау-Дюрсо", передает корреспондент РИА Новости. Ярмарка проходит с 8 по 12 августа в одном из крупнейших торговых центров таиландской столицы Future Park Rangsit на северной окраине города. Российский стенд на ярмарке невелик, это одна секция стандартного выставочного юнита, однако по наполнению он гораздо богаче такого же по размеру стенда посольства США, который выглядит почти пустым: на нем представлены только тефлоновые сковородки и посуда. На российском стенде есть всё - от традиционных женских платков, фартуков и сумочек с русскими мотивами, матрешек, деревянной и керамической посуды, российского шоколада и шоколадных конфет до футболок с российской символикой, символикой Победы и портретами президента России Владимира Путина. "Тайцы очень хорошо берут для своих детей пилотки Красной армии детских размеров, выпущенные к 80-летию Великой Победы, а для себя покупают товары с российской символикой", - говорит российский волонтер Татьяна Коваль, много лет участвующая в ежегодных благотворительных "посольских" ярмарках в Бангкоке. Татьяна одета в русский народный костюм, к ней постоянно подходят покупатели, и потому разговор ведется с перерывами на продажу российских сувениров. На стенде вместе с Татьяной работают еще три волонтера: две женщины средних лет, гражданки Таиланда, одна из них - профессиональный русскоязычный гид, сопровождающий тайцев в туристических поездках в Россию, и девушка из смешанной тайско-российской семьи, свободно говорящая на обоих языках и на английском. "Каждый раз, когда покупают что-то с российской символикой, у нас происходит настоящая политинформация. Причем не мы рассказываем тайцам о России, а они нам. О том, что Россия - это сверхдержава, которая помогла Таиланду отстоять независимость в конце XIX века, и которая сейчас успешно противостоит Западу, и что Владимир Путин - один из величайших мировых лидеров в истории", - рассказывает Татьяна. Она сообщает также, что шапки-ушанки со звездой Красной Армии черного и белого цветов закончились на второй день ярмарки, остались только розовые. "Конечно, огромной популярностью пользовались еще и "Абрау-Дюрсо" и русская водка. Пользовались - потому что практически весь запас раскупили в первый день", - сказала она. По ее словам, из еды сегодня блинчики с курицей домашнего приготовления, их тоже хорошо покупают, хотя мероприятие проходит в торговом центре и всяческой еды вокруг много. По соседству с российским стендом расположился большой трехсекционный стенд посольства Ирана с персидскими коврами, рядом - Пакистан, Япония с сувенирами, в том числе куклами героев аниме, Австралия и Новая Зеландия с фруктами и огромным количеством сыров и мясных изделий, США с тефлоновыми сковородками, чуть подальше - стенд посольства Чили с черешней и сувенирными изделиями индейских племен, и самый большой многосекционный стенд посольства Франции, половину пространства которого занимают стеллажи с французскими винами. Большой стенд оборудовало и посольство Лаоса: на нем представлена мебель из красного дерева и множество скульптур, барельефов и декоративных резных изделий из того же материала. Все средства от продаж на ярмарке передаются дипломатическим сообществом Бангкока в таиландские благотворительные фонды и организации.

