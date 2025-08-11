https://ria.ru/20250811/svo-2034603686.html
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное... РИА Новости, 11.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное управление. Как отмечают следователи, при мониторинге интернета были выявлены публикации, где группа лиц избивала участника СВО в поселке Турдеевск. Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами. СУСК по Архангельской области возбудило уголовное дело. "По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении. В СК уточнили, что все участники инцидента установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.
