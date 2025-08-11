https://ria.ru/20250811/svo-2034603686.html

В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО

В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 11.08.2025

В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T15:15:00+03:00

2025-08-11T15:15:00+03:00

2025-08-11T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

архангельская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное управление. Как отмечают следователи, при мониторинге интернета были выявлены публикации, где группа лиц избивала участника СВО в поселке Турдеевск. Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами. СУСК по Архангельской области возбудило уголовное дело. "По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении. В СК уточнили, что все участники инцидента установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.

https://ria.ru/20250811/primore-2034583588.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)