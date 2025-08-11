Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 11.08.2025
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 11.08.2025
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:15:00+03:00
2025-08-11T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное управление. Как отмечают следователи, при мониторинге интернета были выявлены публикации, где группа лиц избивала участника СВО в поселке Турдеевск. Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами. СУСК по Архангельской области возбудило уголовное дело. "По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении. В СК уточнили, что все участники инцидента установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.
архангельская область
россия
В Архангельской области возбудили дело после избиения участника СВО

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения участника спецоперации в поселке Турдеевск Архангельской области, сообщило областное следственное управление.
Как отмечают следователи, при мониторинге интернета были выявлены публикации, где группа лиц избивала участника СВО в поселке Турдеевск. Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами. СУСК по Архангельской области возбудило уголовное дело.
"По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что все участники инцидента установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.
В Приморье подростки избили и обстреляли мужчину
