Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
2025-08-11T12:12:00+03:00
2025-08-11T12:12:00+03:00
2025-08-11T12:19:00+03:00
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 2 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
