https://ria.ru/20250811/svo-2034555471.html

Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2025

Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 2 орудия полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:12:00+03:00

2025-08-11T12:12:00+03:00

2025-08-11T12:19:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

святогорск

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 2 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034447947.html

россия

сша

святогорск

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, святогорск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)