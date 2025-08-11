https://ria.ru/20250811/suponev-2031489544.html

Тайна гибели Сергея Супонева: спустя 20 лет раскрыта шокирующая правда

Тайна гибели Сергея Супонева: спустя 20 лет раскрыта шокирующая правда - РИА Новости, 11.08.2025

Тайна гибели Сергея Супонева: спустя 20 лет раскрыта шокирующая правда

Он был кумиром миллионов детей, но его смерть оказалась страшнее любого триллера. Сергей Супонев — легендарный ведущий "Звездного часа" — погиб более 20 лет... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:55:00+03:00

2025-08-11T18:55:00+03:00

2025-08-11T18:55:00+03:00

астрахань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031523544_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_4061ac125cd32f9611913e56defe5f0a.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Он был кумиром миллионов детей, но его смерть оказалась страшнее любого триллера. Сергей Супонев — легендарный ведущий "Звездного часа" — погиб более 20 лет назад при загадочных обстоятельствах. Официальная версия — несчастный случай. Но только сейчас всплыли шокирующие подробности, которые переворачивают все с ног на голову. Что на самом деле произошло в тот роковой день? И почему правду скрывали два десятилетия?Gочему его смерть остается загадкойСергей родился 28 января 1963 года в подмосковном Абрамцеве в творческой семье: отец — актер и поэт Евгений Супонев, мать — пианистка Галина Куликова. После развода родителей мать вышла замуж за кларнетиста Вячеслава Перова, подарив Сергею сестру Елену. Отец женился на радиоведущей Ольге Краевой — так началась жизнь между двух миров, которая, возможно, научила его находить общий язык со всеми.После школы он поступил на журфак МГУ, но уже со второго курса был призван в армию. С 1981 по 1983 год он служил в оркестре войсковой части под Горьким. Вернувшись, окончил университет в 1988-м, но еще в 1980-м начал работать на Центральном телевидении грузчиком."Я таскал ящики с пленками, а мечтал оказаться по ту сторону экрана", — вспоминал он позже.Его карьера — готовый сценарий для мотивирующего фильма. В 1983 году он стал администратором музыкальной редакции Центрального телевидения, участвуя в создании всех праздничных программ 1984 года. В 1986-м перешел в Детскую редакцию, где готовил сюжеты для программы "До 16 и старше", в 1989-м получил первый опыт ведущего в программе "Марафон-15".Однако настоящая слава пришла в 1993-м, когда Влад Листьев пригласил его вести "Звездный час". Тогда же родилась идея "Зова джунглей" — она приснилась Супоневу, и через шесть лет проект получил "ТЭФИ"."Дети обожали его за то, что он говорил с ними на равных, — вспоминала коллега. — Он не сюсюкал, но умел сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя звездой".В середине 90-х он снялся в фильме "Вино из одуванчиков" в роли отца Дугласа, запустил телекомпанию "Класс!", вел культовую для геймеров передачу "Новая реальность" на телеканалах 2х2 и ОРТ. В 1997 году он создал ТРК "Зов", чтобы расширить детское вещание, запустив такие проекты, как "Круголя" для "ТВ Центра", "Щас спою" и "Ням-ням".Его главным делом стало руководство Дирекцией детских программ ОРТ с 1998 года. "Он был не просто начальником — генератором идей, — говорил продюсер. — Придумал "Следствие ведет Колобков", но не успел сам его вести".6 декабря 2001 года он дал свое последнее интервью, а через два дня его не стало. Что же произошло?8 декабря 2001 года казалось обычным зимним днем. Сергей Супонев отправился на свою любимую дачу в Единомово — место, где он отдыхал душой. По свидетельствам очевидцев, пьяный Сергей сел за руль снегохода. Разогнавшись до опасной скорости, он не заметил скрытые под снегом мостки. Страшный удар — и его жизнь оборвалась мгновенно. Этой легенде верили почти 20 лет, пока мачеха телеведущего не раскрыла правду.Последний заезд: непридуманная история гибелиСмерть любимца миллионов детей обросла слухами с первых дней. Официальная версия ОРТ гласила, что телеведущий погиб в одиночку, катаясь на снегоходе, пока его приятель готовил ужин. Но правда, которую два десятилетия хранила мачеха Супонева Ольга Краева, оказалась куда драматичнее."Сережа всегда был авантюристом, — вспоминала Краева. — Даже будучи женатым, он заводил романы с танцовщицами "Тодеса" и обожал внимание поклонниц у "Останкино".В тот роковой день 8 декабря 2001 года его спутницей стала ослепительная красавица из Астрахани, которая привезла кумиру банку черной икры. Как руководитель дирекции программ ОРТ, Супонев сам оформил ей пропуск."Подожди, закончу совещание — поедем на дачу", — сказал он, а затем, не задумываясь, выдал деньги на спортивную экипировку.Единомово было его страстью. Разбогатев, Сергей обставил имение техникой: снегоходы, яхта, катер. В тот вечер компания — Супонев, поклонница и продюсер Леонид Костюков — выпила по дороге."Он лихачил всегда, — рассказывала Краева. — Гаишники узнавали его и пропускали, ведь дети мечтали попасть на съемки его программ".Роковой стала прогулка на снегоходе. Девушка села сзади, они не заметили скрытые снегом мостки."Тела доставили в конаковский морг, — призналась Краева. — Брату девушки заплатили за молчание". Так детский кумир, чьи программы учили добру, стал героем взрослой драмы, правду о которой скрывали 20 лет.Как трагедия погубила его семьюОльга Мотина узнала о смерти мужа на своей же даче — сосед, продюсер Сергей Шумаков, осторожно подал ей рюмку водки перед тем, как сообщить страшную новость. Она не спрашивала подробностей. Возможно, догадывалась. Возможно, не хотела знать правду. До конца дней она публично защищала имя Супонева, словно выполняя последний долг — даже о той роковой девушке из Астрахани не обмолвилась ни словом.Их сын Кирилл мог бы унаследовать трон "короля детского ТВ" — ему предлагали вести "Звездный час" после гибели отца. Но он выбрал музыку, создал группу "Ромео должен умереть" и 27 сентября 2013 года сам стал Ромео, не оставив даже прощальной записки. Его нашли в петле. Мать похоронила его рядом с отцом — два Супонева, отец и сын, чьи жизни оборвались слишком рано.Дочь Полина была слишком мала, чтобы помнить отца — когда он погиб, ей едва исполнился год. Она свободно говорит на четырех языках, пишет стихи, играет на гитаре."Она — его копия, — шепчут знакомые семьи. — Тот же взгляд, тот же голос". Но в отличие от отца, чья жизнь вспыхнула и угасла ярко, она выбрала тишину. Возможно, единственный способ выжить в тени двойной трагедии.

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань