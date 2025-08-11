https://ria.ru/20250811/sud-2034673349.html

Суд взыскал с "Джема" более пяти миллионов рублей за хиты группы "Стрелки"

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску композитора Леонида Величковского, бывшего руководителя и автора песен группы "Стрелки", взыскал с издательства "Джем" 5,6 миллиона рублей компенсации за незаконное использование хитов этого популярного в 1990-2000-е годы музыкального поп-коллектива, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ответчиками в иске были указаны ООО "Издательство "Джем" и соцсеть ООО "В Контакте". Величковский просил взыскать с них солидарно 16,2 миллиона рублей за нарушение его авторских прав на 81 произведение и 13,3 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на 133 фонограммы. Арбитражный суд Москвы установил, что произведения действительно размещались "Джемом" в социальной сети, но требования к ней отклонил, так как признал информационным посредником, не участвовавшим в нарушении прав правообладателя. "Джем" в суде заявил, что получил права на произведения в 2009 году от компании "Джем Групп Интернейшнл", которой их в 2005 году передал Величковский. Договор 2005 года предусматривал выплату композитору 50% от всех сумм, полученных за использование песен "Стрелок", но Величковский по нему ничего никогда не получал и в 2023 году договор расторг. Договор "Джема" с "Джем Групп Интернейшнл" суд признал незаконным, так как он был безвозмездным и распространялся на территорию всего мира и на весь срок действия исключительного права, что запрещается российским законодательством. В итоге суд первой инстанции взыскал с "Джема" в пользу Величковского около 7,4 миллиона рублей компенсации. Как рассказал РИА Новости истец, в апелляционной инстанции он отказался от требований в отношении 34 произведений и 64 фонограмм, поскольку их использование не было удостоверено нотариусом. В остальной части суд оставил решение о взыскании компенсации в силе. Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании говорится, что ее каталог насчитывает более 300 релизов, с ее помощью "начинали свое восхождение к вершинам Олимпа шоу-бизнеса звезды - Линда, Макс Фадеев, "Руки вверх!", Света, "Акула". Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение.

