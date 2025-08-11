Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России" - РИА Новости, 11.08.2025
17:50 11.08.2025
Суд арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России"
Суд арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России"
Нагатинский суд Москвы арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.08.2025
происшествия
москва
россия
сызрань
почта россии
kia rio
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года в отношении Шиховой Регины Рамитовны", - сказал собеседник агентства. Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). Шихова признала вину, сообщали в ведомстве. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела. Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
москва
россия
сызрань
происшествия, москва, россия, сызрань, почта россии, kia rio
Происшествия, Москва, Россия, Сызрань, Почта России, Kia Rio
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы арестовал первую фигурантку дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года в отношении Шиховой Регины Рамитовны", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
Шихова признала вину, сообщали в ведомстве.
Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела.
Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение.
Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
