Суд отклонил иск "Википедии" против требований безопасного интернета

2025-08-11T15:23:00+03:00

ЛОНДОН, 11 авг - РИА Новости. Высокий суд Лондона в понедельник отклонил иск компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит "Википедия", против требований недавно вступившего в силу закона о безопасном интернете, из-за которого пользователям приходится подтверждать свою личность и возраст для просмотра контента на многих онлайн-ресурсах. Ранее в компании заявили, что "Википедия" не будет подчиняться требованиям закона. На данный момент ресурс по-прежнему доступен в стране без подтверждения личности и без VPN, убедился корреспондент РИА Новости. Wikimedia Foundation в рамках иска утверждала, ссылаясь на британский закон о правах человека от 1998 года, что соблюдение требований "безопасного интернета" будет означать, что "Википедия" должна будет принуждать людей проходить процедуру подтверждения личности против их воли, либо ограничить количество ежемесячных пользователей в Великобритании. "Отказываю в проведении пересмотра требований закона, поскольку иск не попадает под действие закона о правах человека от 1998 года и поскольку основания для иска не имеют доказательной силы", - говорится в решении судьи Адама Джонсона, опубликованном на официальном портале британской судебной системы. Отмечается, что медиарегулятор Ofcom включил "Википедию" в так называемую первую категорию ресурсов, на которую распространяются наиболее жесткие правила закона, требующие проверки личности всех пользователей и редакторов. При этом в рамках иска включение "Википедии" в первую категорию не оспаривались, и вопрос может быть рассмотрен повторно, но не с точки зрения возможных нарушений прав человека, а с точки зрения ошибочного включения ресурса в первую категорию, говорится в решении. Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента. В июле газета Daily Mail сообщила, что некоторые пользователи X теперь не могут просмотреть видеоролики с задержаниями британской полицией активистов, вместо видео на экране появляются сообщения о том, что контент заблокирован "в связи с местными законами". Некоторые пользователи также сообщили о блокировке в X записи с недавним выступлением консервативного политика Кэти Лэм о "груминг-бандах", занимающихся групповой сексуальной эксплуатацией детей. В конце июля в сервисе ProtonVPN сообщили, что с 25 июля спрос на VPN-провайдеры в Великобритании вырос на 1400%. В пятницу в сервисе по предоставлению доступа к прокси-серверам Decodo заявили, что после вступления в силу закона число пользователей прокси-серверов в Великобритании выросло на 65%, а британский трафик, проходящий через прокси-серверы, вырос на 88%.

