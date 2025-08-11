Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с нацистской
14:15 11.08.2025
Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с нацистской
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Жительницу Ярославля оштрафовали на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики после того, как в соцсетях она сравнила школьную форму с мундиром Гитлера, опубликовав фото фюрера. По данным Дзержинского районного суда Ярославля, Бондаренко А. А. вечером 13 июля зашла в соцсети "ВКонтакте" на страницу одного из местных пабликов и увидела там публикацию про утверждение в России нового ГОСТа для школьной формы. "Помимо текстового содержания в данном посте прикреплены две фотографии. На одной из них изображена женская школьная форма, на левом рукаве которой имеется шеврон, на котором изображена символика Российской Федерации, а именно двуглавый орел на красном фоне. Бондаренко А.А. под псевдонимом… оставлен комментарий следующего содержания &lt;данные изъяты&gt;, что является публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики", - говорится в решении суда. В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили РИА Новости, что правонарушительница сравнила один из вариантов школьной формы на фото с мундиром Гитлера, добавив соответствующую иллюстрацию. Суд отметил, что в судебном заседании Бондаренко совершенное правонарушение не оспаривала, с протоколом согласилась, в содеянном раскаялась. Суд принял во внимание также и то, что женщина не замужем, одна воспитывает дочь, а также имеет доход в 35 тысяч рублей и ранее к административной ответственности не привлекалась. "Бондаренко… признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики - ред.), и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Обязать Бондаренко А.А. удалить со своей страницы фотоизображение с запрещенной символикой", - решил суд. С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. По данным Роскачества, национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости. В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. В Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с нацистской

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с мундиром Гитлера

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Жительницу Ярославля оштрафовали на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики после того, как в соцсетях она сравнила школьную форму с мундиром Гитлера, опубликовав фото фюрера.
По данным Дзержинского районного суда Ярославля, Бондаренко А. А. вечером 13 июля зашла в соцсети "ВКонтакте" на страницу одного из местных пабликов и увидела там публикацию про утверждение в России нового ГОСТа для школьной формы.
"Помимо текстового содержания в данном посте прикреплены две фотографии. На одной из них изображена женская школьная форма, на левом рукаве которой имеется шеврон, на котором изображена символика Российской Федерации, а именно двуглавый орел на красном фоне. Бондаренко А.А. под псевдонимом… оставлен комментарий следующего содержания <данные изъяты>, что является публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики", - говорится в решении суда.
В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили РИА Новости, что правонарушительница сравнила один из вариантов школьной формы на фото с мундиром Гитлера, добавив соответствующую иллюстрацию.
Суд отметил, что в судебном заседании Бондаренко совершенное правонарушение не оспаривала, с протоколом согласилась, в содеянном раскаялась. Суд принял во внимание также и то, что женщина не замужем, одна воспитывает дочь, а также имеет доход в 35 тысяч рублей и ранее к административной ответственности не привлекалась.
"Бондаренко… признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики - ред.), и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Обязать Бондаренко А.А. удалить со своей страницы фотоизображение с запрещенной символикой", - решил суд.
С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. По данным Роскачества, национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости. В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. В Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
