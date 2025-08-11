Суд продолжил рассмотрение дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник продолжил рассмотрение уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Сегодня продолжаем изучать показания потерпевших", - рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе суд провел три заседания по данному делу, в ходе которых были опрошены некоторые потерпевшие. Они рассказали об обстоятельствах трагедии.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
