Суд на Камчатке оставил в силе предостережение о несанкционированной свалке - РИА Новости, 11.08.2025
08:20 11.08.2025
Суд на Камчатке оставил в силе предостережение о несанкционированной свалке
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
петр ильичев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал администрации Петропавловска-Камчатского в отмене предостережения Росприроднадзора о несанкционированной свалке в бухте Южная Авачинской губы, следует из сообщения суда. "Суд установил, что свалка площадью 46,6 м² с металлоломом, пластиком, покрышками и строительным мусором действительно находится в водоохранной зоне, что нарушает природоохранное законодательство", - говорится в судебном пресс-релизе. Конфликт возник после проверки Росприроднадзора в феврале 2025 года, когда была обнаружена свалка в районе улицы Петра Ильичева. Надзорный орган выдал предписание об устранении нарушений, с которым не согласилась городская администрация. Как отметили в суде, предостережение носит профилактический характер и не влечет штрафных санкций, но обязывает администрацию ликвидировать свалку, усилить контроль за соблюдением экологических норм, а также предотвращать образование новых свалок. "Администрация обязана контролировать соблюдение правил благоустройства и экологических норм на своей территории", - подчеркнули в арбитражном суде. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Авачинская губа - ключевая акватория Камчатского края, имеющая важное хозяйственное и рекреационное значение.
камчатский край
петропавловск-камчатский
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал администрации Петропавловска-Камчатского в отмене предостережения Росприроднадзора о несанкционированной свалке в бухте Южная Авачинской губы, следует из сообщения суда.
"Суд установил, что свалка площадью 46,6 м² с металлоломом, пластиком, покрышками и строительным мусором действительно находится в водоохранной зоне, что нарушает природоохранное законодательство", - говорится в судебном пресс-релизе.
Конфликт возник после проверки Росприроднадзора в феврале 2025 года, когда была обнаружена свалка в районе улицы Петра Ильичева. Надзорный орган выдал предписание об устранении нарушений, с которым не согласилась городская администрация.
Как отметили в суде, предостережение носит профилактический характер и не влечет штрафных санкций, но обязывает администрацию ликвидировать свалку, усилить контроль за соблюдением экологических норм, а также предотвращать образование новых свалок. "Администрация обязана контролировать соблюдение правил благоустройства и экологических норм на своей территории", - подчеркнули в арбитражном суде.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Авачинская губа - ключевая акватория Камчатского края, имеющая важное хозяйственное и рекреационное значение.
