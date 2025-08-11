https://ria.ru/20250811/sud-2034508584.html

Суд на Камчатке оставил в силе предостережение о несанкционированной свалке

Суд на Камчатке оставил в силе предостережение о несанкционированной свалке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал администрации Петропавловска-Камчатского в отмене предостережения Росприроднадзора о несанкционированной свалке в бухте Южная Авачинской губы, следует из сообщения суда. "Суд установил, что свалка площадью 46,6 м² с металлоломом, пластиком, покрышками и строительным мусором действительно находится в водоохранной зоне, что нарушает природоохранное законодательство", - говорится в судебном пресс-релизе. Конфликт возник после проверки Росприроднадзора в феврале 2025 года, когда была обнаружена свалка в районе улицы Петра Ильичева. Надзорный орган выдал предписание об устранении нарушений, с которым не согласилась городская администрация. Как отметили в суде, предостережение носит профилактический характер и не влечет штрафных санкций, но обязывает администрацию ликвидировать свалку, усилить контроль за соблюдением экологических норм, а также предотвращать образование новых свалок. "Администрация обязана контролировать соблюдение правил благоустройства и экологических норм на своей территории", - подчеркнули в арбитражном суде. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Авачинская губа - ключевая акватория Камчатского края, имеющая важное хозяйственное и рекреационное значение.

