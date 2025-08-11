https://ria.ru/20250811/ssha-2034691895.html

Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске

Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске - РИА Новости, 11.08.2025

Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе... РИА Новости, 11.08.2025

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вопреки желаниям многих мировых лидеров. "Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру. Слишком много людей погибло, и есть немало мировых лидеров, которые хотят, чтобы эти переговоры провалились", - сказала конгрессвуман.

