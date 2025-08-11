https://ria.ru/20250811/ssha-2034691895.html
Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске
Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вопреки желаниям многих мировых лидеров. "Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру. Слишком много людей погибло, и есть немало мировых лидеров, которые хотят, чтобы эти переговоры провалились", - сказала конгрессвуман.
