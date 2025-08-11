Рейтинг@Mail.ru
23:50 11.08.2025
Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе... РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вопреки желаниям многих мировых лидеров. "Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру. Слишком много людей погибло, и есть немало мировых лидеров, которые хотят, чтобы эти переговоры провалились", - сказала конгрессвуман.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного соглашения по Украине в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вопреки желаниям многих мировых лидеров.
"Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру. Слишком много людей погибло, и есть немало мировых лидеров, которые хотят, чтобы эти переговоры провалились", - сказала конгрессвуман.
Внешнеполитический вызов Аляски
Внешнеполитический вызов Аляски
Вчера, 08:00
 
