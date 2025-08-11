https://ria.ru/20250811/ssha-2034691160.html

США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов

США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов - РИА Новости, 11.08.2025

США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов

Соединенные Штаты внесли пакистанскую вооруженную группировку "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) в список "иностранных террористических организаций",... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T23:42:00+03:00

2025-08-11T23:42:00+03:00

2025-08-11T23:42:00+03:00

в мире

сша

карачи

пакистан

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты внесли пакистанскую вооруженную группировку "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) в список "иностранных террористических организаций", заявил госсекретарь Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент США присвоил "Армии освобождения Белуджистана" и её подразделению, известному как "Бригада Маджида", статус иностранной террористической организации (FTO), а также добавил Бригаду Маджида как альтернативное имя к ранее присвоенному BLA статусу глобального террориста особого значения (SDGT)", - говорится в заявлении Рубио. В заявлении также говорится, что в 2019 году BLA была внесена в список глобальных террористов особого значения США за несколько терактов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за теракты смертников вблизи аэропорта Карачи и в комплексе администрации порта Гвадар в 2024 году, а также за захват поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погиб 31 человек. С юридической точки зрения статус FTO несет более жесткие юридические последствия, чем SDGT. "Армия освобождения Белуджистана" является этнонационалистической вооружённой группировкой, ведущей вооружённое сопротивление против властей Пакистана с целью добиться независимости одноименной провинции на юго-западе страны.

https://ria.ru/20250811/ssha-2034678290.html

сша

карачи

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, карачи, пакистан, марко рубио