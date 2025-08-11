Рейтинг@Mail.ru
США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов
23:42 11.08.2025
США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов
в мире
сша
карачи
пакистан
марко рубио
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты внесли пакистанскую вооруженную группировку "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) в список "иностранных террористических организаций", заявил госсекретарь Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент США присвоил "Армии освобождения Белуджистана" и её подразделению, известному как "Бригада Маджида", статус иностранной террористической организации (FTO), а также добавил Бригаду Маджида как альтернативное имя к ранее присвоенному BLA статусу глобального террориста особого значения (SDGT)", - говорится в заявлении Рубио. В заявлении также говорится, что в 2019 году BLA была внесена в список глобальных террористов особого значения США за несколько терактов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за теракты смертников вблизи аэропорта Карачи и в комплексе администрации порта Гвадар в 2024 году, а также за захват поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погиб 31 человек. С юридической точки зрения статус FTO несет более жесткие юридические последствия, чем SDGT. "Армия освобождения Белуджистана" является этнонационалистической вооружённой группировкой, ведущей вооружённое сопротивление против властей Пакистана с целью добиться независимости одноименной провинции на юго-западе страны.
в мире, сша, карачи, пакистан, марко рубио
В мире, США, Карачи, Пакистан, Марко Рубио
США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов

США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список иностранных террористов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты внесли пакистанскую вооруженную группировку "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) в список "иностранных террористических организаций", заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Сегодня государственный департамент США присвоил "Армии освобождения Белуджистана" и её подразделению, известному как "Бригада Маджида", статус иностранной террористической организации (FTO), а также добавил Бригаду Маджида как альтернативное имя к ранее присвоенному BLA статусу глобального террориста особого значения (SDGT)", - говорится в заявлении Рубио.
В заявлении также говорится, что в 2019 году BLA была внесена в список глобальных террористов особого значения США за несколько терактов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за теракты смертников вблизи аэропорта Карачи и в комплексе администрации порта Гвадар в 2024 году, а также за захват поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погиб 31 человек. С юридической точки зрения статус FTO несет более жесткие юридические последствия, чем SDGT.
"Армия освобождения Белуджистана" является этнонационалистической вооружённой группировкой, ведущей вооружённое сопротивление против властей Пакистана с целью добиться независимости одноименной провинции на юго-западе страны.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
