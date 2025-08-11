США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список террористов
США внесли "Армию освобождения Белуджистана" в список иностранных террористов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты внесли пакистанскую вооруженную группировку "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) в список "иностранных террористических организаций", заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Сегодня государственный департамент США присвоил "Армии освобождения Белуджистана" и её подразделению, известному как "Бригада Маджида", статус иностранной террористической организации (FTO), а также добавил Бригаду Маджида как альтернативное имя к ранее присвоенному BLA статусу глобального террориста особого значения (SDGT)", - говорится в заявлении Рубио.
В заявлении также говорится, что в 2019 году BLA была внесена в список глобальных террористов особого значения США за несколько терактов. С тех пор организация взяла на себя ответственность за теракты смертников вблизи аэропорта Карачи и в комплексе администрации порта Гвадар в 2024 году, а также за захват поезда Jaffar Express в 2025 году, в результате которого погиб 31 человек. С юридической точки зрения статус FTO несет более жесткие юридические последствия, чем SDGT.
"Армия освобождения Белуджистана" является этнонационалистической вооружённой группировкой, ведущей вооружённое сопротивление против властей Пакистана с целью добиться независимости одноименной провинции на юго-западе страны.