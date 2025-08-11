Рейтинг@Mail.ru
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
23:33 11.08.2025 (обновлено: 04:41 12.08.2025)
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. "Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social. Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото.
"Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.
Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото
23 июня, 13:23
