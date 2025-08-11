https://ria.ru/20250811/ssha-2034690268.html
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото - РИА Новости, 12.08.2025
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T23:33:00+03:00
2025-08-11T23:33:00+03:00
2025-08-12T04:41:00+03:00
в мире
сша
швейцария
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa3de0446effb437a98a0ab78684c604.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. "Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social. Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
https://ria.ru/20250623/zoloto-2024825974.html
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_eeda8adeb2c8ef23ee9bfd743b59c7a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швейцария, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Швейцария, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
Трамп отказался от обложения пошлинами импортируемого в США золота