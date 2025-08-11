Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту
21:51 11.08.2025 (обновлено: 23:20 11.08.2025)
Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту
Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 11.08.2025
Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту
Интерес президента США Дональда Трампа при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта заключается в его желании контролировать логистику Южного Кавказа,... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта заключается в его желании контролировать логистику Южного Кавказа, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Интерес Вашингтона не только в урегулировании 30-летнего спора. В первую очередь контроль над Зангезуром обеспечивает контроль над всей региональной логистикой и затрагивает не только Закавказье, но и интересы Ирана и Китая. Тут один из маршрутов проекта "Один пояс - один путь". Безусловно, это связывает и бурное воображение (президента Турции Реджепа - ред.) Эрдогана по поводу региона, в том числе и по сирийскому вопросу с проекцией на Израиль и дальше. Интерес Трампа понятен. Тем более, что он честно гарантирует, что арендаторы будут платить в казну и не только. Для Азербайджана в первую очередь важны гарантии бесперебойного сообщения с анклавом и развитие инфраструктуры, которое тоже обещано", - сказал Мартынов. По его мнению, именно поэтому Трамп и "заманил к себе подписантов на парафирование соглашения ради пиар-эффекта". "Если опустить пиар-эффект от мероприятия в Вашингтоне, то этот текст мирного соглашения разрабатывался последний год при активном содействии посредников, бывших участников Минской группы - России, Франции и других. Другое дело, что в моменте завершения стороны уперлись в вопрос Зангезурского коридора - дороги, которая идет через территорию Армении и соединяет Азербайджан и его анклав на границе с Ираном - Нахичевань. В результате общих консультаций и по умному совету Трамп предложил снять вопрос путем аренды американской корпорацией этого логистического маршрута", - отметил эксперт. Мартынов добавил при этом, что бывает и так, что парафированные соглашения не подписывают. "Помните, как в 2003 году сорвалось подписание приднестровского урегулирования, хотя текст меморандума Козака тоже был парафирован сторонами", - заключил он. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту

Политолог Мартынов: Трамп хочет контролировать логистику Южного Кавказа

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта заключается в его желании контролировать логистику Южного Кавказа, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Интерес Вашингтона не только в урегулировании 30-летнего спора. В первую очередь контроль над Зангезуром обеспечивает контроль над всей региональной логистикой и затрагивает не только Закавказье, но и интересы Ирана и Китая. Тут один из маршрутов проекта "Один пояс - один путь". Безусловно, это связывает и бурное воображение (президента Турции Реджепа - ред.) Эрдогана по поводу региона, в том числе и по сирийскому вопросу с проекцией на Израиль и дальше. Интерес Трампа понятен. Тем более, что он честно гарантирует, что арендаторы будут платить в казну и не только. Для Азербайджана в первую очередь важны гарантии бесперебойного сообщения с анклавом и развитие инфраструктуры, которое тоже обещано", - сказал Мартынов.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
Вчера, 13:44
По его мнению, именно поэтому Трамп и "заманил к себе подписантов на парафирование соглашения ради пиар-эффекта".
"Если опустить пиар-эффект от мероприятия в Вашингтоне, то этот текст мирного соглашения разрабатывался последний год при активном содействии посредников, бывших участников Минской группы - России, Франции и других. Другое дело, что в моменте завершения стороны уперлись в вопрос Зангезурского коридора - дороги, которая идет через территорию Армении и соединяет Азербайджан и его анклав на границе с Ираном - Нахичевань. В результате общих консультаций и по умному совету Трамп предложил снять вопрос путем аренды американской корпорацией этого логистического маршрута", - отметил эксперт.
Мартынов добавил при этом, что бывает и так, что парафированные соглашения не подписывают.
"Помните, как в 2003 году сорвалось подписание приднестровского урегулирования, хотя текст меморандума Козака тоже был парафирован сторонами", - заключил он.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Ереван и Баку договорились о неприменении силы в отношении друг друга
Вчера, 17:24
 
