https://ria.ru/20250811/ssha-2034682144.html

Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту

Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 11.08.2025

Эксперт объяснил интерес Трампа к армяно-азербайджанскому конфликту

Интерес президента США Дональда Трампа при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта заключается в его желании контролировать логистику Южного Кавказа,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:51:00+03:00

2025-08-11T21:51:00+03:00

2025-08-11T23:20:00+03:00

в мире

армения

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

алексей мартынов (политолог)

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта заключается в его желании контролировать логистику Южного Кавказа, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Интерес Вашингтона не только в урегулировании 30-летнего спора. В первую очередь контроль над Зангезуром обеспечивает контроль над всей региональной логистикой и затрагивает не только Закавказье, но и интересы Ирана и Китая. Тут один из маршрутов проекта "Один пояс - один путь". Безусловно, это связывает и бурное воображение (президента Турции Реджепа - ред.) Эрдогана по поводу региона, в том числе и по сирийскому вопросу с проекцией на Израиль и дальше. Интерес Трампа понятен. Тем более, что он честно гарантирует, что арендаторы будут платить в казну и не только. Для Азербайджана в первую очередь важны гарантии бесперебойного сообщения с анклавом и развитие инфраструктуры, которое тоже обещано", - сказал Мартынов. По его мнению, именно поэтому Трамп и "заманил к себе подписантов на парафирование соглашения ради пиар-эффекта". "Если опустить пиар-эффект от мероприятия в Вашингтоне, то этот текст мирного соглашения разрабатывался последний год при активном содействии посредников, бывших участников Минской группы - России, Франции и других. Другое дело, что в моменте завершения стороны уперлись в вопрос Зангезурского коридора - дороги, которая идет через территорию Армении и соединяет Азербайджан и его анклав на границе с Ираном - Нахичевань. В результате общих консультаций и по умному совету Трамп предложил снять вопрос путем аренды американской корпорацией этого логистического маршрута", - отметил эксперт. Мартынов добавил при этом, что бывает и так, что парафированные соглашения не подписывают. "Помните, как в 2003 году сорвалось подписание приднестровского урегулирования, хотя текст меморандума Козака тоже был парафирован сторонами", - заключил он. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577392.html

https://ria.ru/20250811/armenija-2034640581.html

армения

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, алексей мартынов (политолог), никол пашинян