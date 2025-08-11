https://ria.ru/20250811/ssha-2034678290.html

Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что палестинское движение не может больше находиться в анклаве, сообщил портал Axios. Как отмечает Axios, в ходе короткого телефонного интервью с изданием в понедельник американский лидер заявил, что Израиль должен сам решить, что делать дальше, но, по его мнению, "они (ХАМАС - ред.) не могут там оставаться". В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать контроль новому "гражданскому правительству". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Позднее канцелярия израильского премьера сообщила, что он обсудил планы Израиля с Трампом.

в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году