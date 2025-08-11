https://ria.ru/20250811/ssha-2034678290.html
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:04:00+03:00
2025-08-11T21:04:00+03:00
2025-08-11T21:04:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670989_0:49:3223:1862_1920x0_80_0_0_1b21e3dd4ba7e4e2b97135a3a8146e81.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что палестинское движение не может больше находиться в анклаве, сообщил портал Axios. Как отмечает Axios, в ходе короткого телефонного интервью с изданием в понедельник американский лидер заявил, что Израиль должен сам решить, что делать дальше, но, по его мнению, "они (ХАМАС - ред.) не могут там оставаться". В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать контроль новому "гражданскому правительству". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Позднее канцелярия израильского премьера сообщила, что он обсудил планы Израиля с Трампом.
https://ria.ru/20250808/gaza-2034140552.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670989_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_a7e9b415131300915cdab211e034978c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
Axios: Трамп считает, что ХАМАС не может больше находиться в секторе Газа