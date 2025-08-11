Рейтинг@Mail.ru
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios - РИА Новости, 11.08.2025
21:04 11.08.2025
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что... РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что палестинское движение не может больше находиться в анклаве, сообщил портал Axios. Как отмечает Axios, в ходе короткого телефонного интервью с изданием в понедельник американский лидер заявил, что Израиль должен сам решить, что делать дальше, но, по его мнению, "они (ХАМАС - ред.) не могут там оставаться". В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать контроль новому "гражданскому правительству". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Позднее канцелярия израильского премьера сообщила, что он обсудил планы Израиля с Трампом.
Трамп воздержался от прямой поддержки плана Израиля по Газе, пишет Axios

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп воздержался от прямой поддержки планов Израиля по взятию под контроль оставшихся позиций ХАМАС в секторе Газа, однако считает, что палестинское движение не может больше находиться в анклаве, сообщил портал Axios.
Как отмечает Axios, в ходе короткого телефонного интервью с изданием в понедельник американский лидер заявил, что Израиль должен сам решить, что делать дальше, но, по его мнению, "они (ХАМАС - ред.) не могут там оставаться".
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать контроль новому "гражданскому правительству". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Позднее канцелярия израильского премьера сообщила, что он обсудил планы Израиля с Трампом.
Разрушенные израильскими ударами здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу
8 августа, 14:05
 
