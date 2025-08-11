https://ria.ru/20250811/ssha-2034675621.html
На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв
На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв - РИА Новости, 11.08.2025
На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, несколько человек пострадали, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:35:00+03:00
2025-08-11T20:35:00+03:00
2025-08-11T20:35:00+03:00
в мире
пенсильвания
северная америка
джош шапиро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, несколько человек пострадали, сообщает телеканал CBS. "В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении. Как отмечается, спасательным службам сообщили о произошедшем около 11.00 утра по местному времени (около 18.00 по мск). Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передает, что после взрыва под завалами находятся люди. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро написал в соцсети Х, что его администрация поддерживает связь с властями Клэртона. По словам губернатора, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата. Указывается, что завод в Клэртоне считается крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.
https://ria.ru/20250808/tysjachi-2034096635.html
пенсильвания
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, северная америка, джош шапиро
В мире, Пенсильвания, Северная Америка, Джош Шапиро
На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв
CBS: несколько человек пострадали при взрыве на заводе US Steel в Пенсильвании