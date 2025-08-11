https://ria.ru/20250811/ssha-2034675621.html

На заводе в Пенсильвании прогремел взрыв

Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, несколько человек пострадали, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, несколько человек пострадали, сообщает телеканал CBS. "В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении. Как отмечается, спасательным службам сообщили о произошедшем около 11.00 утра по местному времени (около 18.00 по мск). Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передает, что после взрыва под завалами находятся люди. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро написал в соцсети Х, что его администрация поддерживает связь с властями Клэртона. По словам губернатора, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата. Указывается, что завод в Клэртоне считается крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.

