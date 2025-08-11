https://ria.ru/20250811/ssha-2034650700.html
Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон
Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон
2025-08-11T18:03:00+03:00
2025-08-11T18:03:00+03:00
2025-08-11T18:49:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость."Мы введем войска, если будет нужно", - сказал Трамп журналистам.
