Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон - РИА Новости, 11.08.2025
18:03 11.08.2025 (обновлено: 18:49 11.08.2025)
Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость."Мы введем войска, если будет нужно", - сказал Трамп журналистам.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 11 августа 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 11 августа 2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может послать вооруженные силы в Вашингтон в рамках усилий по борьбе с преступностью в американской столице, если в этом возникнет необходимость.
"Мы введем войска, если будет нужно", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
7 августа, 23:12
 
