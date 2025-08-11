https://ria.ru/20250811/ssha-2034610173.html
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест
2025-08-11T15:43:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку. "Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сказали врачи, "президент Трамп сдал его на "отлично", что редко можно увидеть!". Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.
2025
