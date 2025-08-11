Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 11.08.2025 (обновлено: 16:23 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/ssha-2034610173.html
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест
Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:43:00+03:00
2025-08-11T16:23:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034145455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0716e19aec843228a08f8df03dbc141f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку. "Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сказали врачи, "президент Трамп сдал его на "отлично", что редко можно увидеть!". Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034145455_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96bb3cc9e7f5854f8c6a8dc389c50b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что сдал на "отлично" когнитивный тест

Трамп заявил, что недавно сдал когнитивный тест на высший балл

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал на "отлично" когнитивный тест и призвал оппонирующих ему политиков-демократов пройти такую проверку.
"Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сказали врачи, "президент Трамп сдал его на "отлично", что редко можно увидеть!". Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.
Президент США Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
13 апреля, 17:34
 
В миреСШАВашингтон (штат)КолумбияДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала