США призвали готовиться к страшному ЧП

Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение, которое может произойти к 2100 году, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на...

2025-08-11T05:41:00+03:00

в мире

сша

камчатка

вашингтон (штат)

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение, которое может произойти к 2100 году, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии."Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.Как утверждает таблоид, прогнозируется, что к 2100 году изменение климата поднимет уровень моря на целых 60 сантиметров. Если к этому времени в зоне субдукции Каскадия произойдет еще одно мощное землетрясение, оно, вероятно, усилит разрушения и наводнения."Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — предупредила профессор Тина Дара.Тридцатого июля сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8 пережила Камчатка. При этом волны цунами после землетрясения затронули побережье американского штата Вашингтон.

