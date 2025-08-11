Рейтинг@Mail.ru
США призвали готовиться к страшному ЧП - РИА Новости, 11.08.2025
05:41 11.08.2025 (обновлено: 08:56 11.08.2025)
США призвали готовиться к страшному ЧП
Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение, которое может произойти к 2100 году, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на...
в мире
сша
камчатка
вашингтон (штат)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение, которое может произойти к 2100 году, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии."Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.Как утверждает таблоид, прогнозируется, что к 2100 году изменение климата поднимет уровень моря на целых 60 сантиметров. Если к этому времени в зоне субдукции Каскадия произойдет еще одно мощное землетрясение, оно, вероятно, усилит разрушения и наводнения."Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — предупредила профессор Тина Дара.Тридцатого июля сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8 пережила Камчатка. При этом волны цунами после землетрясения затронули побережье американского штата Вашингтон.
сша
камчатка
вашингтон (штат)
© Myung J. ChunФлаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса
© Myung J. Chun
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение, которое может произойти к 2100 году, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии.
"Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.
Как утверждает таблоид, прогнозируется, что к 2100 году изменение климата поднимет уровень моря на целых 60 сантиметров. Если к этому времени в зоне субдукции Каскадия произойдет еще одно мощное землетрясение, оно, вероятно, усилит разрушения и наводнения.
"Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — предупредила профессор Тина Дара.
Тридцатого июля сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8 пережила Камчатка. При этом волны цунами после землетрясения затронули побережье американского штата Вашингтон.
