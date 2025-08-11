Рейтинг@Mail.ru
СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ssha-2034496224.html
СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне
СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне - РИА Новости, 11.08.2025
СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне
Армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T04:56:00+03:00
2025-08-11T04:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:84:721:489_1920x0_80_0_0_a881dfc97613ccc42918ae7153127a03.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Военные США готовятся к задействованию сотен солдат нацгвардии в Вашингтоне… окончательное решение все еще должен принять президент США Дональд Трамп", - пишет агентство. Один из чиновников заявил агентству, что неясно, чем именно будут заниматься солдаты в американской столице, но, возможно, они будут участвовать в охране официальных лиц или выполнять административные задачи, чтобы разгрузить правоохранителей. В субботу американский лидер объявил о проведении пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы города.
https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034470469.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:16:721:556_1920x0_80_0_0_ae4b64def5b560d975030a4d15f3532e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне

Reuters: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне

© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
00:33
"Военные США готовятся к задействованию сотен солдат нацгвардии в Вашингтоне… окончательное решение все еще должен принять президент США Дональд Трамп", - пишет агентство.
Один из чиновников заявил агентству, что неясно, чем именно будут заниматься солдаты в американской столице, но, возможно, они будут участвовать в охране официальных лиц или выполнять административные задачи, чтобы разгрузить правоохранителей.
В субботу американский лидер объявил о проведении пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы города.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Трамп намерен организовать перемещение бездомных за пределы Вашингтона
Вчера, 20:56
 
В миреСШАДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала