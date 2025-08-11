https://ria.ru/20250811/ssha-2034496224.html

СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне

СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне - РИА Новости, 11.08.2025

СМИ: армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне

Армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T04:56:00+03:00

2025-08-11T04:56:00+03:00

2025-08-11T04:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:84:721:489_1920x0_80_0_0_a881dfc97613ccc42918ae7153127a03.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Армия США готовится задействовать сотни нацгвардейцев в Вашингтоне, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Военные США готовятся к задействованию сотен солдат нацгвардии в Вашингтоне… окончательное решение все еще должен принять президент США Дональд Трамп", - пишет агентство. Один из чиновников заявил агентству, что неясно, чем именно будут заниматься солдаты в американской столице, но, возможно, они будут участвовать в охране официальных лиц или выполнять административные задачи, чтобы разгрузить правоохранителей. В субботу американский лидер объявил о проведении пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы города.

https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html

https://ria.ru/20250810/ssha-2034470469.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, фбр