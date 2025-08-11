Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины используют пенсионеров - РИА Новости, 11.08.2025
07:48 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/spetssluzhby-2034505466.html
В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины используют пенсионеров
В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины используют пенсионеров - РИА Новости, 11.08.2025
В ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины используют пенсионеров
Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:48:00+03:00
2025-08-11T07:48:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы, сообщила ФСБ РФ. По информации ФСБ, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение. "Так, для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", - говорится в сообщении. "Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия", - отмечает ФСБ. По данным российской спецслужбы, надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, "пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих". "По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб", - добавили в ФСБ. Отмечается, что Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
"Так, для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", - говорится в сообщении.
"Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия", - отмечает ФСБ.
По данным российской спецслужбы, надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, "пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих".
"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб", - добавили в ФСБ.
Отмечается, что Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
