Боец рассказал, как военные закидывают мины в "лисьи норы" ВСУ

2025-08-11T22:23:00+03:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Бойцы 42-ой гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ научились аккуратно подбираться к позициям ВСУ и закидывать руками противотанковые мины в узкие входы так называемых "лисьих нор", в которых украинские военнослужащие укрываются от радаров российских дронов и артиллерии, рассказал журналистам замполит роты из группировки "Днепр" с позывным "Фара". "Наши БПЛА вычисляют опорники противника. Ночью чаще всего или днем, бывает, ребята подходят вплотную и закидывают (мины) им прям внутрь и убегают оттуда", – рассказал он. По словам "Фары" после срабатывания мины ТМ-62М укрепление противника с большой вероятностью уничтожается вместе с теми, кто его занимал. "Дальше блиндаж взлетает, ну и, соответственно, противник навсегда остается в Запорожском черноземе. Так наши ребята в этом плане очень смелые. ТМ-ка - это же противотанковая мина. Ошибки наши ребята никогда не допускают. Но я все равно могу только представить, как трясутся руки у человека. Какое хладнокровие у наших воинов, чтобы подойти вплотную к противнику", – отметил замполит. При этом боец ВС РФ с миной в руках, по словам "Фары", зачастую подкрадывается к укрытию, где находится сразу несколько противников. "Бывает такое, что противник по численности больше даже. Но наши ребята не чураются. Да и численностью нас не взять", – рассказал он.

Наталья Макарова

