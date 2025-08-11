Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 августа: ВС России освободили село Луначарское в ДНР
19:05 11.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 11.08.2025
Спецоперация, 11 августа: ВС России освободили село Луначарское в ДНР
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли за сутки до 1335 военнослужащих. Также Киев лишился 20 боевых бронированных машин, 12 орудий полевой артиллерии, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 11 станций радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки, пяти радиолокационных станций и девяти складов боеприпасов и материальных средств. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 312 беспилотника самолётного типа. Европа остаётся незаметной Европа не имеет достаточных сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня, считает газета Times. Издание Politico сообщило, что Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. По его словам, Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой, поэтому де-факто признание контроля РФ над рядом территорий "в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым". Президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа как победитель, а Владимир Зеленский не входит в число приглашенных на саммит, где будет решаться будущее Украины, написала в понедельник турецкая газета Milliyet. Издание сравнило политику Трампа с блефом во время игры в покер, а Путина с шахматистом, анализирующим противника и просчитывающим ходы. Как отметил польский премьер, группа европейских стран сейчас находится в контакте с Владимиром Зеленским и США, а американская сторона обязалась скоординировать свою позицию. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщил об опасениях Европы остаться незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске Путина и Трампа. По данным телеканала, это связано с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе. При этом британский журнал Spectator пишет, что Трамп может заставить Киев сесть за стол переговоров на условиях, которые украинские власти ранее отвергали. В частности, стране придется выбирать между согласием с территориальными уступками и вероятностью остаться без военной помощи США. По данным агентства Блумберг, отказ Европы и Украины от мирного предложения Трампа, которое он возможно выскажет по итогам предстоящих переговоров с Путиным, может повлечь за собой прекращение американских поставок вооружения Киеву и возобновление угроз о выходе Штатов из НАТО. Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь и произведённое в Азербайджане электрооборудование Украине, распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев. Польский премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, высказал точку зрения, что итоги встречи Путина и Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ. На пресс-конференции он заявил, что любые решения, в том числе и касательно "возможного обмена территориями", должны приниматься с участием Киева. Живые бомбы ФСБ РФ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением, в том числе, через мессенджеры WhatsApp и Telegram, привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы. По информации ФСБ, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение. На этом фоне ФСБ обратилась к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм, пояснив, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры на тему перевода и передачи денег. Одна из бомб, с помощью которой украинские спецслужбы собирались взорвать российского военнослужащего, была замаскирована под набор шахмат. Подрыв привёл бы и к гибели самого исполнителя, которого Киев, в данном случае, использовал бы в качестве так называемой "живой бомбы".
безопасность, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, нато, в мире
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли за сутки до 1335 военнослужащих.
Также Киев лишился 20 боевых бронированных машин, 12 орудий полевой артиллерии, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 11 станций радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки, пяти радиолокационных станций и девяти складов боеприпасов и материальных средств.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 312 беспилотника самолётного типа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025

Европа остаётся незаметной

Европа не имеет достаточных сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня, считает газета Times.
Издание Politico сообщило, что Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.
Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. По его словам, Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой, поэтому де-факто признание контроля РФ над рядом территорий "в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым".
Президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа как победитель, а Владимир Зеленский не входит в число приглашенных на саммит, где будет решаться будущее Украины, написала в понедельник турецкая газета Milliyet. Издание сравнило политику Трампа с блефом во время игры в покер, а Путина с шахматистом, анализирующим противника и просчитывающим ходы.
Как отметил польский премьер, группа европейских стран сейчас находится в контакте с Владимиром Зеленским и США, а американская сторона обязалась скоординировать свою позицию.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщил об опасениях Европы остаться незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске Путина и Трампа. По данным телеканала, это связано с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе.
При этом британский журнал Spectator пишет, что Трамп может заставить Киев сесть за стол переговоров на условиях, которые украинские власти ранее отвергали. В частности, стране придется выбирать между согласием с территориальными уступками и вероятностью остаться без военной помощи США.
По данным агентства Блумберг, отказ Европы и Украины от мирного предложения Трампа, которое он возможно выскажет по итогам предстоящих переговоров с Путиным, может повлечь за собой прекращение американских поставок вооружения Киеву и возобновление угроз о выходе Штатов из НАТО.
Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь и произведённое в Азербайджане электрооборудование Украине, распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев.
Польский премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, высказал точку зрения, что итоги встречи Путина и Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Евросоюза и НАТО по отношению к РФ. На пресс-конференции он заявил, что любые решения, в том числе и касательно "возможного обмена территориями", должны приниматься с участием Киева.
Живые бомбы

ФСБ РФ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением, в том числе, через мессенджеры WhatsApp и Telegram, привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.
По информации ФСБ, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
На этом фоне ФСБ обратилась к родственникам пожилых россиян с просьбой помочь защитить их от вовлечения в терроризм, пояснив, что силовики никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры на тему перевода и передачи денег.
Одна из бомб, с помощью которой украинские спецслужбы собирались взорвать российского военнослужащего, была замаскирована под набор шахмат. Подрыв привёл бы и к гибели самого исполнителя, которого Киев, в данном случае, использовал бы в качестве так называемой "живой бомбы".
