ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 11.08.2025 (обновлено: 08:15 11.08.2025)
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В.Отмечается, что стартовая позиция ВСУ в районе населённого пункта Ворожба в Сумской области была поражена с применением БПЛА "Герань-2".На опубликованных кадрах видно, как дрон влетает в замаскированную защитной накидкой машину, после чего происходит взрыв, украинская техника загорается.Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В.
Отмечается, что стартовая позиция ВСУ в районе населённого пункта Ворожба в Сумской области была поражена с применением БПЛА "Герань-2".
На опубликованных кадрах видно, как дрон влетает в замаскированную защитной накидкой машину, после чего происходит взрыв, украинская техника загорается.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
