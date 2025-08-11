https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034505839.html

ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области

ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025

ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области

Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:51:00+03:00

2025-08-11T07:51:00+03:00

2025-08-11T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сумская область

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9b2de2fc6b77891aafb8b966e1d4e1.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В.Отмечается, что стартовая позиция ВСУ в районе населённого пункта Ворожба в Сумской области была поражена с применением БПЛА "Герань-2".На опубликованных кадрах видно, как дрон влетает в замаскированную защитной накидкой машину, после чего происходит взрыв, украинская техника загорается.Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сумская область, зрк с-300