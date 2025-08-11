https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034505839.html
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:51:00+03:00
2025-08-11T07:51:00+03:00
2025-08-11T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9b2de2fc6b77891aafb8b966e1d4e1.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео поражения российскими военными стартовой позиции украинского ЗРК С-300В.Отмечается, что стартовая позиция ВСУ в районе населённого пункта Ворожба в Сумской области была поражена с применением БПЛА "Герань-2".На опубликованных кадрах видно, как дрон влетает в замаскированную защитной накидкой машину, после чего происходит взрыв, украинская техника загорается.Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3de62eaef2ffb0ff6d68a10b3f2776d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, ЗРК С-300
ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области
Минобороны: ВС России поразили позицию С-300 в Сумской области