Морпехов группировки "Север" наградили государственными наградами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 11.08.2025
Морпехов группировки "Север" наградили государственными наградами
Морпехов группировки "Север" наградили государственными наградами
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Морскую пехоту 40-й бригады группировки войск "Север" наградили государственными и ведомственными наградами, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры награждения морских пехотинцев. "В условиях оперативного развертывания была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север". Церемония была организована в знак признания их выдающихся достижений в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Морскую пехоту 40-й бригады группировки войск "Север" наградили государственными и ведомственными наградами, сообщили в Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры награждения морских пехотинцев.
"В условиях оперативного развертывания была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север". Церемония была организована в знак признания их выдающихся достижений в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении.
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
 
