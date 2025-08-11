https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496981.html
Морпехов группировки "Север" наградили государственными наградами
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Морскую пехоту 40-й бригады группировки войск "Север" наградили государственными и ведомственными наградами, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры награждения морских пехотинцев. "В условиях оперативного развертывания была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север". Церемония была организована в знак признания их выдающихся достижений в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении.
