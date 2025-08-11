https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496736.html

Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.08.2025

Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T05:06:00+03:00

2025-08-11T05:06:00+03:00

2025-08-11T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c14447c7bd4116390db0ab7dd3a651cd.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Точный термобарический удар, нанесённый с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, получив точные координаты от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие расчёта оперативно заняли огневую позицию. Используя автоматизированную систему управления огнём, огнемётчики выполнили залп термобарическими реактивными снарядами по огневым точкам ВСУ. Точное попадание, фиксируемое в режиме реального времени операторами беспилотников, полностью уничтожило вражеские укрепления. Боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия БПЛА противника, которые в ходе работы расчёта внимательно следили за воздушным пространством. За проявленное мужество военнослужащие расчёта были награждены государственными наградами, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496614.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"