Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 11.08.2025
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Точный термобарический удар, нанесённый с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, получив точные координаты от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие расчёта оперативно заняли огневую позицию. Используя автоматизированную систему управления огнём, огнемётчики выполнили залп термобарическими реактивными снарядами по огневым точкам ВСУ. Точное попадание, фиксируемое в режиме реального времени операторами беспилотников, полностью уничтожило вражеские укрепления. Боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия БПЛА противника, которые в ходе работы расчёта внимательно следили за воздушным пространством. За проявленное мужество военнослужащие расчёта были награждены государственными наградами, добавили в Минобороны.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек"
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны: расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Точный термобарический удар, нанесённый с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта", - говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, получив точные координаты от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие расчёта оперативно заняли огневую позицию. Используя автоматизированную систему управления огнём, огнемётчики выполнили залп термобарическими реактивными снарядами по огневым точкам ВСУ. Точное попадание, фиксируемое в режиме реального времени операторами беспилотников, полностью уничтожило вражеские укрепления.
Боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия БПЛА противника, которые в ходе работы расчёта внимательно следили за воздушным пространством. За проявленное мужество военнослужащие расчёта были награждены государственными наградами, добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"
 
 
