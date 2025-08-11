https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496736.html
Расчёт ТОС-1А уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Точный термобарический удар, нанесённый с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, получив точные координаты от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие расчёта оперативно заняли огневую позицию. Используя автоматизированную систему управления огнём, огнемётчики выполнили залп термобарическими реактивными снарядами по огневым точкам ВСУ. Точное попадание, фиксируемое в режиме реального времени операторами беспилотников, полностью уничтожило вражеские укрепления. Боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия БПЛА противника, которые в ходе работы расчёта внимательно следили за воздушным пространством. За проявленное мужество военнослужащие расчёта были награждены государственными наградами, добавили в Минобороны.
