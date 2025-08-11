https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496614.html
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском - РИА Новости, 11.08.2025
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:05:00+03:00
2025-08-11T05:05:00+03:00
2025-08-11T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
СЕЛИДОВО, 11 авг - РИА Новости. Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Каждый вылет FPV-дронов тщательно планируется на основе данных разведки. Операторы выбирают оптимальные маршруты подлёта, чтобы избежать обнаружения системами РЭБ противника. Особое внимание уделяется уничтожению миномётных расчётов и артиллерийских орудий, которые представляют наибольшую угрозу для наступающих подразделений", – отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что одной из ключевых задач наших операторов является борьба с техникой ВСУ. Бронемашины и автомобили, пытающиеся перебрасывать подкрепление боевикам, быстро попадают в прицел ударных дронов. После подтверждения поражения цели дроны часто используются для дополнительного мониторинга местности. На кадрах, опубликованных Минобороны, показано уничтожение транспортных средств, антенн, ретрансляторов и пехоты противника.
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Минобороны: расчеты БПЛА обеспечивают наступление ВС России под Красноармейском