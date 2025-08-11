https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496614.html

Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском

Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском - РИА Новости, 11.08.2025

Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском

Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали РИА Новости, 11.08.2025

СЕЛИДОВО, 11 авг - РИА Новости. Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Каждый вылет FPV-дронов тщательно планируется на основе данных разведки. Операторы выбирают оптимальные маршруты подлёта, чтобы избежать обнаружения системами РЭБ противника. Особое внимание уделяется уничтожению миномётных расчётов и артиллерийских орудий, которые представляют наибольшую угрозу для наступающих подразделений", – отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что одной из ключевых задач наших операторов является борьба с техникой ВСУ. Бронемашины и автомобили, пытающиеся перебрасывать подкрепление боевикам, быстро попадают в прицел ударных дронов. После подтверждения поражения цели дроны часто используются для дополнительного мониторинга местности. На кадрах, опубликованных Минобороны, показано уничтожение транспортных средств, антенн, ретрансляторов и пехоты противника.

