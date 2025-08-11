Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.08.2025
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском - РИА Новости, 11.08.2025
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском
Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
СЕЛИДОВО, 11 авг - РИА Новости. Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Каждый вылет FPV-дронов тщательно планируется на основе данных разведки. Операторы выбирают оптимальные маршруты подлёта, чтобы избежать обнаружения системами РЭБ противника. Особое внимание уделяется уничтожению миномётных расчётов и артиллерийских орудий, которые представляют наибольшую угрозу для наступающих подразделений", – отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что одной из ключевых задач наших операторов является борьба с техникой ВСУ. Бронемашины и автомобили, пытающиеся перебрасывать подкрепление боевикам, быстро попадают в прицел ударных дронов. После подтверждения поражения цели дроны часто используются для дополнительного мониторинга местности. На кадрах, опубликованных Минобороны, показано уничтожение транспортных средств, антенн, ретрансляторов и пехоты противника.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА обеспечивают наступление мотострелков под Красноармейском

Минобороны: расчеты БПЛА обеспечивают наступление ВС России под Красноармейском

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
СЕЛИДОВО, 11 авг - РИА Новости. Расчёты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Каждый вылет FPV-дронов тщательно планируется на основе данных разведки. Операторы выбирают оптимальные маршруты подлёта, чтобы избежать обнаружения системами РЭБ противника. Особое внимание уделяется уничтожению миномётных расчётов и артиллерийских орудий, которые представляют наибольшую угрозу для наступающих подразделений", – отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что одной из ключевых задач наших операторов является борьба с техникой ВСУ. Бронемашины и автомобили, пытающиеся перебрасывать подкрепление боевикам, быстро попадают в прицел ударных дронов. После подтверждения поражения цели дроны часто используются для дополнительного мониторинга местности.
На кадрах, опубликованных Минобороны, показано уничтожение транспортных средств, антенн, ретрансляторов и пехоты противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
