Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере
11.08.2025
Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере
Совет безопасности России в июле обсудил документы стратегического планирования в морской сфере, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев.
безопасность
россия
николай патрушев
владимир путин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Совет безопасности России в июле обсудил документы стратегического планирования в морской сфере, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. По этому вопросу докладывал Патрушев. "По предложению Морской коллегии Совет безопасности уделил внимание документам стратегического планирования в морской сфере. Определено, что при подготовке таких документов ведомства обязаны обеспечить их согласование с Морской коллегией", - сказал Патрушев в интервью изданию. По его словам, в ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину РФ, обновить стратегию развития морской деятельности до 2030 года, а также основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.
россия
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев: Совбез обсудил документы стратегического планирования в морской сфере
