https://ria.ru/20250811/sovbez-2034631894.html

Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере

Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере - РИА Новости, 11.08.2025

Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере

Совет безопасности России в июле обсудил документы стратегического планирования в морской сфере, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:03:00+03:00

2025-08-11T17:03:00+03:00

2025-08-11T17:03:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032793391_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f11da4183c855fc47d754610afa88441.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Совет безопасности России в июле обсудил документы стратегического планирования в морской сфере, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. По этому вопросу докладывал Патрушев. "По предложению Морской коллегии Совет безопасности уделил внимание документам стратегического планирования в морской сфере. Определено, что при подготовке таких документов ведомства обязаны обеспечить их согласование с Морской коллегией", - сказал Патрушев в интервью изданию. По его словам, в ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину РФ, обновить стратегию развития морской деятельности до 2030 года, а также основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.

https://ria.ru/20250808/perspektivy-2034152414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин