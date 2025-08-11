Рейтинг@Mail.ru
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности
15:58 11.08.2025
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности - РИА Новости, 11.08.2025
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности
ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани в ходе своей первой после назначения на этот пост зарубежной поездки подписал в Ираке с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности этой страны Касемом аль-Араджи соглашение двух государств в сфере безопасности, передает агентство Tasnim. "Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком подписано секретарем ВСНБ Али Лариджани и советником (премьер-министра - ред.) по вопросам национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи", - говорится в сообщении агентства. Tasnim не уточняет подробности о содержании соглашения.
в мире, ирак, иран, али лариджани
В мире, Ирак, Иран, Али Лариджани
Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности

Tasnim: Иран и Ирак заключили соглашение в сфере национальной безопасности

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани в ходе своей первой после назначения на этот пост зарубежной поездки подписал в Ираке с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности этой страны Касемом аль-Араджи соглашение двух государств в сфере безопасности, передает агентство Tasnim.
«
"Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком подписано секретарем ВСНБ Али Лариджани и советником (премьер-министра - ред.) по вопросам национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim не уточняет подробности о содержании соглашения.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами
11 сентября 2024, 15:11
 
