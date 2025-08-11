Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности
ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани в ходе своей первой после назначения на этот пост зарубежной поездки подписал в Ираке с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности этой страны Касемом аль-Араджи соглашение двух государств в сфере безопасности, передает агентство Tasnim.
"Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком подписано секретарем ВСНБ Али Лариджани и советником (премьер-министра - ред.) по вопросам национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim не уточняет подробности о содержании соглашения.
