Иран и Ирак подписали соглашение по безопасности

ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани в ходе своей первой после назначения на этот пост зарубежной поездки подписал в Ираке с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности этой страны Касемом аль-Араджи соглашение двух государств в сфере безопасности, передает агентство Tasnim. "Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком подписано секретарем ВСНБ Али Лариджани и советником (премьер-министра - ред.) по вопросам национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи", - говорится в сообщении агентства. Tasnim не уточняет подробности о содержании соглашения.

