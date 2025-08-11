https://ria.ru/20250811/slova-2034659443.html

Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского

Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-11T18:46:00+03:00

2025-08-11T18:46:00+03:00

2025-08-12T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

дональд трамп

сша

встреча путина и трампа на аляске

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий."Меня немного обеспокоило то, что сказал Зеленский: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией, потому что будет какой-то обмен территорией", — приводит слова Трампа издание The Hill.

https://ria.ru/20250811/siyyarto-2034666441.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, в мире