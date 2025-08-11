Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 11.08.2025 (обновлено: 06:18 12.08.2025)
Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
встреча путина и трампа на аляске
в мире
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий."Меня немного обеспокоило то, что сказал Зеленский: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией, потому что будет какой-то обмен территорией", — приводит слова Трампа издание The Hill.
дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.
"Меня немного обеспокоило то, что сказал Зеленский: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией, потому что будет какой-то обмен территорией", — приводит слова Трампа издание The Hill.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ЕС пытается подорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
