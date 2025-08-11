https://ria.ru/20250811/slova-2034659443.html
Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского
Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий."Меня немного обеспокоило то, что сказал Зеленский: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть, ему не требовалось одобрение на то, чтобы начать войну и всех убить, но ему нужно одобрение на обмен территорией, потому что будет какой-то обмен территорией", — приводит слова Трампа издание The Hill.
