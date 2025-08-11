В Калининградской области подростка обвинили в теракте
СК предъявил обвинение подростку за поджог релейного шкафа под Калининградом
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение подростку в совершении террористического акта за поджог релейного шкафа под Калининградом, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что в августе 2025 года фигурант совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 1241-м километре железнодорожного перегона "Знаменск — Гвардейск" в районе поселка Речное Гвардейского района Калининградской области. Происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Указанные действия он совершил за денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
"Следователем Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с Западным ЛУ МВД России на транспорте задержан 17-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Отмечается, что несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
Ленинградский районный суд Калининграда 8 августа взял подростка под стражу до 6 октября.