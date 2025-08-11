Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области подростка обвинили в теракте - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/sk-2034607240.html
В Калининградской области подростка обвинили в теракте
В Калининградской области подростка обвинили в теракте - РИА Новости, 11.08.2025
В Калининградской области подростка обвинили в теракте
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение подростку в совершении террористического акта за... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:29:00+03:00
2025-08-11T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение подростку в совершении террористического акта за поджог релейного шкафа под Калининградом, сообщила пресс-служба ведомства. Следствием установлено, что в августе 2025 года фигурант совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 1241-м километре железнодорожного перегона "Знаменск — Гвардейск" в районе поселка Речное Гвардейского района Калининградской области. Происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Указанные действия он совершил за денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров. "Следователем Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с Западным ЛУ МВД России на транспорте задержан 17-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Отмечается, что несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Ленинградский районный суд Калининграда 8 августа взял подростка под стражу до 6 октября.
https://ria.ru/20250805/podrostki-2033437215.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области подростка обвинили в теракте

СК предъявил обвинение подростку за поджог релейного шкафа под Калининградом

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение подростку в совершении террористического акта за поджог релейного шкафа под Калининградом, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что в августе 2025 года фигурант совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 1241-м километре железнодорожного перегона "Знаменск — Гвардейск" в районе поселка Речное Гвардейского района Калининградской области. Происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Указанные действия он совершил за денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
"Следователем Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с Западным ЛУ МВД России на транспорте задержан 17-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Отмечается, что несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
Ленинградский районный суд Калининграда 8 августа взял подростка под стражу до 6 октября.
Место, где 17-летние подростки по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева
5 августа, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала