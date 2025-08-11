Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 11.08.2025 (обновлено: 17:56 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/shtraf-2034619926.html
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 11.08.2025
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:32:00+03:00
2025-08-11T17:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998799394_0:255:3022:1955_1920x0_80_0_0_c29c15e86959e321e214a09b6a7fccf8.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250811/sud-2034605615.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998799394_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0d4af2d5b49fbde2d3d7438c83b60443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, telegram
Происшествия, Россия, Москва, Telegram
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Telegram назначен штраф в 3,5 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

© Getty Images / SOPA Images/Pavlo GoncharМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Getty Images / SOPA Images/Pavlo Gonchar
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.
Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Суд отклонил иск "Википедии" против требований безопасного интернета
Вчера, 15:23
 
ПроисшествияРоссияМоскваTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала