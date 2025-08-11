https://ria.ru/20250811/shtraf-2034619926.html

Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 11.08.2025

Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T16:32:00+03:00

2025-08-11T16:32:00+03:00

2025-08-11T17:56:00+03:00

происшествия

россия

москва

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998799394_0:255:3022:1955_1920x0_80_0_0_c29c15e86959e321e214a09b6a7fccf8.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Чуть позже суд выписал компании еще один штраф в 3,5 миллиона рублей по аналогичному правонарушению.Предыдущий штраф по протоколу о неудалении запрещенного контента был назначен Telegram в апреле – 4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250811/sud-2034605615.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, telegram