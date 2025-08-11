Рейтинг@Mail.ru
Российский посол прокомментировал ситуацию с сербским оружием на Украине
11.08.2025
Российский посол прокомментировал ситуацию с сербским оружием на Украине
Российский посол прокомментировал ситуацию с сербским оружием на Украине
БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что сербский президент Александр Вучич решил вопрос с попаданием боеприпасов сербского производства на Украину и отметил, что не считает, будто официальный Белград напрямую поставлял их Киеву. Служба внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщала о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения. "Была ситуация с сербскими боеприпасами, которые поступала украинским вооруженным формированиям, которую президент Вучич, надеюсь, решил… Конечно, с этим (конечными пользователями – ред.) есть проблема, но думаю, что здесь президент Вучич пришел к решению, которое препятствует возможности обмана со стороны так называемы конечных пользователей и поставок сербского оружия Украине. Но не говорю, что Сербия напрямую поставляла оружие Киеву, и не имею такого желания", - заявил посол РФ изданию "Политика" и добавил, что у официального Белграда и Москвы много точек соприкосновения по ключевым вопросам политической повестки. Он оценил отношения двух стран как "в основном позитивные" при том, что Белград поддержал несколько антироссийских резолюций в международных организациях. По данным президента Сербии, от оборонной промышленности страны напрямую зависят до 150 тысяч человек. Он подчеркнул, что сербский ВПК поставлял за рубеж только боеприпасы. Вучич говорил, что после террористического нападения в Израиле 7 октября Сербия единственная в Европе продолжила поставки боеприпасов Израилю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 4 июня, что Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу". Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что сербский президент Александр Вучич решил вопрос с попаданием боеприпасов сербского производства на Украину и отметил, что не считает, будто официальный Белград напрямую поставлял их Киеву.
Служба внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщала о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
"Была ситуация с сербскими боеприпасами, которые поступала украинским вооруженным формированиям, которую президент Вучич, надеюсь, решил… Конечно, с этим (конечными пользователями – ред.) есть проблема, но думаю, что здесь президент Вучич пришел к решению, которое препятствует возможности обмана со стороны так называемы конечных пользователей и поставок сербского оружия Украине. Но не говорю, что Сербия напрямую поставляла оружие Киеву, и не имею такого желания", - заявил посол РФ изданию "Политика" и добавил, что у официального Белграда и Москвы много точек соприкосновения по ключевым вопросам политической повестки.
Он оценил отношения двух стран как "в основном позитивные" при том, что Белград поддержал несколько антироссийских резолюций в международных организациях.
По данным президента Сербии, от оборонной промышленности страны напрямую зависят до 150 тысяч человек. Он подчеркнул, что сербский ВПК поставлял за рубеж только боеприпасы. Вучич говорил, что после террористического нападения в Израиле 7 октября Сербия единственная в Европе продолжила поставки боеприпасов Израилю.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 4 июня, что Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами. Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу".
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
