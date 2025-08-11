https://ria.ru/20250811/saratov-2034581417.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T14:01:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528217_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_cf8d424e095c4e8fb8adf6e38b7dda75.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

саратов

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность